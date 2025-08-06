Fenerbahçe, Feyenoord'a Son Dakikada Yıkıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rotterdam’daki De Kuip Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, istedikleri oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. İlk 20 dakikada baskı altında kalan Fenerbahçe, bu bölümde kalesinde golü gördü.

TİMBER’DAN ŞANS YARDIMIYLA GOL

Maçın 18. dakikasında Feyenoord’un geliştirdiği atakta, Steijn’in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı. Ancak devam eden pozisyonda savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred’i geçip şutunu çekti. Mert Müldür’e de çarpan top, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı yanıltarak ağlarla buluştu.

EN-NESYRİ'NİN SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe, 41. dakikada En-Nesyri ile skora denge getirse de, İrfan Can Kahveci’nin ofsaytta olması nedeniyle gol geçerli sayılmadı. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda VAR kararıyla büyük bir fırsattan oldu.

AMRABAT’TAN SEZONUN İLK GOLÜ

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan Fenerbahçe, aradığı golü 86. dakikada buldu. Feyenoord savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasında önünde bulan Sofyan Amrabat, şık bir vuruşla topu üst direğe çarptırarak filelere gönderdi. Bu gol, Faslı oyuncunun sezonun ilk resmi golünü atan isim olmasını sağladı.

MOUSSA SKORU BELİRLEDİ

Tam maç berabere bitecek derken, uzatma dakikalarında Feyenoord yeniden öne geçti. 90+1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Moussa, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getirdi ve Feyenoord'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, tur şansını 12 Ağustos Salı günü İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak rövanş maçına taşıdı. Bu eşleşmeyi kazanan takım, play-off turunda Benfica ile Nice arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

AMRABAT’TAN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Geçtiğimiz sezon iki kez gol sevinci yaşayan Sofyan Amrabat, bu sezonki ilk resmi golünü Feyenoord karşısında kaydederek takımına umut verdi. Sahadaki enerjisiyle dikkat çeken Faslı orta saha oyuncusu, skora katkısıyla fark yarattı.

ARCHİE BROWN İLK 11’DE

Yaz transfer döneminde kadroya katılan İngiliz sol bek Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına Feyenoord karşısında çıktı. Hazırlık döneminde Jose Mourinho'nun sürekli ilk 11’de görev verdiği genç futbolcu, Avrupa arenasında da ilk kez forma giydi.

SEMEDO VE DURAN’DAN İLK DAKİKALAR

Fenerbahçe'nin diğer yeni transferleri Nelson Semedo ve Jhon Duran, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. 58. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine Semedo, Oğuz Aydın’ın yerine ise Duran sahaya girdi. Özellikle Jhon Duran, sarı-lacivertli forma altında resmi maçta oynayan ilk Kolombiyalı futbolcu olarak kulüp tarihine geçti.

MAÇIN KADROSU VE GOLLERİ

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (İsveç)

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba (77' Read), Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang (84' Targhalline), Timber (62' Diarra), Moussa, Sauer (61' Valente), Ueda (77' Tengstedt)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred (77' Bartuğ Elmaz), Amrabat, Oğuz Aydın (58' Duran), Szymanski, İrfan Can Kahveci (58' Semedo), En-Nesyri (84' Cenk Tosun)

Goller:

19' Timber (Feyenoord)

86' Amrabat (Fenerbahçe)

90+1' Moussa (Feyenoord)

Sarı Kartlar:

83' Bos, 90+5' Targhalline (Feyenoord)



Kaynak: AA