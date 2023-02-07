TRT ekibi çekim yapmak için AFAD'ı bekledi, yurttaşlar isyan etti
Deprem bölgesine çekim yapmak için AFAD ekibini bekleyen TRT Haber ekibine depremzedeler sert tepki gösterdi.
Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle bölgedeki kentler büyük bir yıkıma uğrarken; AFAD ve devlet kurumlarının yetersiz kaldığı ifade ediliyor.
TRT MUHABERİNE SERT TEPKİ
Söz konusu duruma yurttaşlar büyük tepki gösterirken; TRT ekibi deprem bölgesinde çekim yapmak için AFAD ekibini bekledi.
TRT Haber ekibine depremzedeler sert tepki gösterdi.
O anlar şöyle:
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