TRT ekibi çekim yapmak için AFAD'ı bekledi, yurttaşlar isyan etti

Deprem bölgesine çekim yapmak için AFAD ekibini bekleyen TRT Haber ekibine depremzedeler sert tepki gösterdi.

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TRT ekibi çekim yapmak için AFAD'ı bekledi, yurttaşlar isyan etti

Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle bölgedeki kentler büyük bir yıkıma uğrarken; AFAD ve devlet kurumlarının yetersiz kaldığı ifade ediliyor. 

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TRT MUHABERİNE SERT TEPKİ 

Söz konusu duruma yurttaşlar büyük tepki gösterirken; TRT ekibi deprem bölgesinde çekim yapmak için AFAD ekibini bekledi. 

TRT Haber ekibine depremzedeler sert tepki gösterdi. 

O anlar şöyle: 

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