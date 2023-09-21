Trendyol işçilerinin eylemi sürüyor: Eylem sırasında sendika başkanın üzerine araç sürdüler

PTT-Sen, Trendyol'un Esenyurt'taki deposu önünde sendika genel başkanı Şen'in üzerine servis aracı sürüldüğünü duyurdu. Polis ise işçileri ablukaya aldı.

Trendyol işçilerinin eylemi sürüyor: Eylem sırasında sendika başkanın üzerine araç sürdüler

İstanbul'da Trendyol’un deposunda sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.

Dün şirketin Maslak'taki genel merkezi önünde toplanan işçiler polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmış, aralarında PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen'in de bulunduğu işçiler gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.

SENDİKA BAŞKANIN ÜZERİNE ARAÇ SÜRÜLDÜ

İşçiler bugün Trendyol'un Esenyurt'taki deposu önünde toplandı. PTT-Sen şirketin servis aracını sendika başkanının üzerine sürdüğünü, buna karşın polisin işçileri ablukaya aldığını duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Trendyol servislerini Genel Başkanımız’ın üzerine sürdürdü! Bugün depo önünde servislerle çıkan arkadaşlarımıza seslenmek istediğimiz esnada servis şöförü bilinçli olarak aracı Genel Başkanımızın üzerine sürdü. Ama yine biz ablukaya alınıyoruz!"

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