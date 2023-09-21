Kur’an kursu hocası öğrencisini demir sopayla dövdü, kolunu kırdı... Aile şikayetçi olmadı, mahkeme ev hapsi verdi

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, müftülüğe bağlı Kur’an kursunda görevli olarak çalışan Yavuz Ç, çocuklara demir sopayla saldırdı.

Ailenin şikâyeti üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kur’an kursu hocası Yavuz Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

“ELİNDEN KAÇARAK KURTULDUM, ARKADAŞIMIN KOLU KIRILDI”

Saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, yatılı Kur’an kursunda görevli olan Yavuz Ç.’den ders çalışmak için arkadaşıyla izin istediğini bir süre sonra dinlendiği esnada darp edilmeye başlandıklarını anlattı.

Yavuz Ç. tarafından vücudunun çeşitli yerlerine demir sopayla vurulduğunu anlatan çocuk, arkadaşının ise kolunun darbeler sonucu kırıldığını söyledi.

“Elinden kaçarak kurtuldum” diyen çocuk, ailesinin kolu kırılan arkadaşının ebeveynleriyle iletişime geçtiğini ancak şikayetçi olmak istemediklerini söylediklerini ifade etti.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ SERBEST BIRAKILDI

Hem emniyette hem de savcılıkta ifade veren Yavuz Ç. ise kursta bir öğrencisine sopayla “hafifçe” vurduğunu savundu.

Yavuz Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 15 Eylül’de, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte savunmasını veren Yavuz Ç., çocuğa “hafifçe” vurduğunu başka bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği, çocuğa şiddet uyguladığını kabul eden Yavuz Ç. hakkındaki tutuklama talebini reddetti.

Mahkeme, Yavuz Ç.’yi ev hapsine mahkûm etti.

Kaynak: Gerçek Gündem