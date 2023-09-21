Müslüme'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Müslüme, Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım 2021’de ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kayboldu. Arama çalışmalarının 9’uncu gününde Müslüme’nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu.

Yapılan incelemelere göre, Müslüme'nin boyun kısmında 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın DNA’sı bulunmuştu. Öte yandan yapılan analize göre, Müslüme’nin 14 yaşındaki ablasının ve Müslüme'nin biyolojik babasının Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı.

DAVAYA DEVAM EDİLDİ

Bu gelişmeler sonrası Mersin Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5. duruşmaya, kayıp olarak aranan ve 19 Kasım 2021'de ölü bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuksuz sanıklar anne S.Y, büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y'nin yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

Kaynak: Gerçek Gündem