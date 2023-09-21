AKP'li kardeşler milyonluk ihalelere abone oldu!

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Habib Karaman ve kardeşi Ömer Zahid Karaman’ın şirketi, bir senede 18 milyon liralık “ilaçlama” ihalesi aldı.

Kamu kaynakları, ihaleler aracılığıyla AKP’li isimlere gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri de Sağlık Bakanlığı’nın “ilaçlama hizmeti” ihalesinde görüldü.

İleri Haber’den Ersan Kınık’ın haberine göre, 14 Ağustos’ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastane genelinin 2 yıl süreyle ilaçlanması için ihale düzenledi. İhaleye tek başına katılan Forum Çevre Sağlığı isimli şirket, 434 bin TL’lik teklif ile ihaleyi kazandı. 14 Eylül’de idare ile şirket arasında sözleşmeler imzalandı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞTI

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi kazanan şirket, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Habib Karaman ve kardeşi Ömer Zahid Karaman’a ait. 2004 yılında evlenen Ömer Zahid Karaman’ın nikah şahitliğini ise dönemin Başbakanı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

AKP’li kardeşlerin son bir yılda aldığı ihaleler ise dudak uçuklattı. AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağcılar Belediyesi başta olmak üzere 13 ayrı ilaçlama ihalesi alan şirket, bu ihaleler kapsamında KDV hariç en az 18 milyon 882 bin TL’lik sözleşmeye imza attı.