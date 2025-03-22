Trafikte Sürücüyü Darp Eden 5 Şahıs Tutuklandı

İzmir Kemalpaşa'da trafikte tartıştıkları sürücüyü yaralayan 5 şahıs tutuklandı.

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Trafikte Sürücüyü Darp Eden 5 Şahıs Tutuklandı

İzmir Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mart Perşembe günü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobilleriyle seyreden sürücüler arasında çıkan kavganın ardından 1 kişinin yaralanması olayıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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