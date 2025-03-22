Ahşap Ev Yangında Küle Döndü

Yangın, Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi Çalca İstiklal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayiğit çiftinin yaşadığı evde bir anda alevler yükselmeye başladı. Evde bulunan çift, hızla alevlerin etrafını sardığını görünce, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak canlarını kurtardılar. Ancak, ahşap yapı nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Komşuların ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun çabalarla yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ancak, yangın sonucu ev tamamen küle döndü.

Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA