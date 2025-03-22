Beton Mikseri ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya yönüne seyir halindeki Mustafa Koçak idaresindeki 07 BRF 833 plakalı beton mikseri, direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeride geçen Ahmet Ali Kara yönetimindeki 07 LNG 18 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Ali Kara yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA