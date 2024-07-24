Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı

2024 yılında trafik sigortasına ilişkin yapılan düzenlemelere bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz aylarda zorunlu trafik sigortasında yaşanan kapsam değişikliğinin ardından milyonlarca vatandaş için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını temin etmek için başvuru zorunluluğu ortadan kalktı. Bu raporlara artık e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün olacak. .

Son Güncelleme:
Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı

Şubat ayında yürürlüğe giren yeni araç sigortası düzenlemesinin ardından, uygulamanın kapsamının daha sağlıklı hale getirilebilmesi için yeni düzenlemenin detayları belli oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yürürlüğe giren uygulamayla sigortalı ve hak sahiplerinin, araçları için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebildiklerini belirtti.

Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı - Resim : 1

BAŞVURU ZORUNLULUĞU KALKTI! E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik uygulamanın devreye girdiğini hatırlattı.

Yeni bir uygulamanın söz konusu uygulamanın devamı olarak yürürlüğe konulduğunu bildiren Erdem, şunları kaydetti:

"Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet uygulaması üzerinden, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebilmektedir. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama, eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak."

Erdem, çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.

Son Güncelleme:
Belediyenin Eski Dediği Görüntüler Yeni Çıktı: Arnavutköy Belediyesi’nin İşkence ile Aldığı Köpeğe Ulaşılamıyor Arnavutköy Belediyesi’nin İşkence ile Aldığı Pera'ya Ulaşılamıyor
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
Tekirdağ'da Feci Kaza! Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Şoför Duvara Çarptı Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Şoför Duvara Çarptı
Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler Yalan Söyleme Konusunda Usta 4 Burç : Kabus Gibi Hayatınıza Çökebilirler
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!