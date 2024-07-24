Tekirdağ'da Feci Kaza! Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Şoför Duvara Çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre; Ş.T. sevk ve idaresindeki 34 plaka sayılı otomobil, henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tekstil fabrikasının bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne, oradan da Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA