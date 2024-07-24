Tekirdağ'da Feci Kaza! Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Şoför Duvara Çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför duvara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Feci Kaza! Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Şoför Duvara Çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre; Ş.T. sevk ve idaresindeki 34 plaka sayılı otomobil, henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tekstil fabrikasının bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne, oradan da Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Trafik kazası
Son Güncelleme:
İzinsiz Yürüyüş Yapan Dağcılara Ceza İzinsiz Yürüyüş Yapan Dağcılara Ceza
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı
Motosikletli Maganda Dehşet Saçtı! Sinyal Veren Aracın Aynasını Kırdı Motosikletli Maganda Dehşet Saçtı!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti