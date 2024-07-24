Motosikletli Maganda Dehşet Saçtı! Sinyal Veren Aracın Aynasını Kırdı
Trafik magandaları tehlike saçmaya devam ediyor. Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobilin sinyal vererek şerit değiştirmesine sinirlenerek aynasını kırdı.
Bursa'da Yıldırım ilçesi Duaçınar mevkii Ankara Yolu Caddesi üzerinde motosikli maganda trafiği tehlikeye attı.
Seyir halindeki otomobil sürücüsü şerit değiştirmek için kontrollü şekilde sinyal verip geçiş yaptı. Fakat arkadan makas atarak ilerleyen motosiklet aracın şerit değiştirmesine sinirlenip aracın aynasını kırıp hızla uzaklaştı.
O anlar kameraya yansırken, sürücüler plakasız motosikletin magandalık yapan sürücüsünden şikayetçi oldu.
Kaynak: İHA