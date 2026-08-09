Trafik Polisine Bıçaklı Saldırı Kamerada: Saldırgan Bacağından Vurularak Yakalandı

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Olay, saat 17.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki Vefa Karakurdu alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede görev yapan trafik polisi G.Ç.'nin yanına gelen M.B. (29), soru sorma bahanesiyle yaklaştı. Şüpheli, kısa süre sonra yanında bulunan bıçakla polis memuruna saldırdı.

Son anda geri çekilen polis memuru G.Ç. saldırıda hafif yaralandı. Şüpheli, “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya devam edince polis tarafından ateş açıldı. M.B., sağ ve sol diz kapağının altından vurulmasına rağmen kaçmayı sürdürdü. Kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Fas uyruklu olduğu öğrenilen M.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan polis memuru ile şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bıçaklı saldırı, ekip aracının kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin polis memurunun yanına gelerek bir şey sorduğu, ardından bir anda bıçakla saldırdığı görülüyor. Saldırının ardından ekip aracındaki diğer polise yönelen şüphelinin silahla bacağından vurulduğu anlar da kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA