6 İl İçin Sağanak Alarmı: Kuvvetli Yağış Geliyor
Meteoroloji,, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenen 6 ili sarı kodla uyardı. Sel, yıldırım, heyelan ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen 6 ili sarı kodla uyardı. Meteoroloji'nin bugün için sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:
Artvin
Erzurum
Kars
Rize
Ardahan
Düzce
SEL VE HEYELAN UYARISI
Bu illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, yağışlarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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