6 İl İçin Sağanak Alarmı: Kuvvetli Yağış Geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen 6 ili sarı kodla uyardı. Meteoroloji'nin bugün için sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:

Artvin

Erzurum

Kars

Rize

Ardahan

Düzce

SEL VE HEYELAN UYARISI

Bu illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, yağışlarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi