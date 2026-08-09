At Yarışında Korkunç Kaza: 2 At Öldü, Bir Jokey Yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen at yarışlarında piste giren başıboş at, yarışta koşan başka bir atla çarpıştı. Çarpışmada 2 at öldü, yere düşen jokey yaralandı.

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Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Kabayazı mevkisindeki pistte at yarışları düzenlendi.

Yarış sırasında başıboş bir at piste girerek koşuda bulunan başka bir atla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 at da yere yığıldı. Atlar olay yerinde yaşamını yitirirken, yere düşen jokey hafif şekilde yaralandı. Kaza, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kaynak: DHA

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