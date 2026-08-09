İstanbullular Dikkat! 22 İlçede 9 Saatlik Elektrik Kesintisi

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İstanbul'da haftanın ilk gününde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle 22 ilçeyi kapsayan ve 9 saate kadar sürecek olan kesinti programını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra isale hattı bağlantıları da kesinti programında yer alıyor.

ARNAVUTKÖY

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Mareşal Fevzi Çakmak Mah., Cahit, Fatih, Halis, Misra, Nasrettin Hoca, Sevdenur, Yaser Arafat, Ziver, Üzeyir Sk., Nenehatun Mah., Fatih Sk. ve civarı.

AVCILAR

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.05

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Merkez Mah., Cengiz, Fırın, Menekşe, Namık Kemal, Spor, Çiğdem, Şehit Cem Yurtbekler Sk. ve civarı.

BAĞCILAR

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Göztepe Mah., 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., Karanfil, Orhan Gazi, İnönü, Şehit Mehmet Erol Sk. / Mahmutbey Mah., İnönü Sk. ve civarı.



BAHÇELİEVLER

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Soğanlı Mah., Altıparmak, Baharlı, Buhara, Gülayla, Halide Edip Adıvar, Hızır, Hızır, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa, Necatibey, Serap 1, Seray, Setüstü, Sevinç, Yılmaz, Ümit Yaşar Oğuzcan Sk. ve civarı.

BAKIRKÖY

Tarih: 10.08.2026

Saat: 08.00 – 15.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Yenimahalle Mah., 10 Temmuz Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Şenlikköy Mah., Otlukbeli Sk. ve civarı.



BAŞAKŞEHİR

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 12.30

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Bahçeşehir 2. Kısım Mah., Esenkent Bahçeşehir Yolu, Kelebek, Nezih Babur, Süzer, Şehit Polis Gaffar Okkan Sk. ve civarı.



BAYRAMPAŞA

Tarih: 10.08.2026

Saat: 08.00 – 12.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Altıntepsi Mah., Eflatun, Filiz, Malazgirt, Çeşme Sk. / Ortamahalle Mah., Alev, Bağlar, Kırgız Sk. / Terazidere Mah., Ayvalı Dere 1., Filiz, Orta Sk. / Vatan Mah., Bağlar Sk. ve civarı.



BEŞİKTAŞ

Tarih: 10.08.2026

Saat: 10.00 – 17.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Etiler Mah., Arnavutköy Yolu, Bade Sk. / Kültür Mah., Arnavutköy Yolu, Aşağı Çıkardı Çıkmazı, Hoca Ahmet Yesevi, Körkadı, Onaran, Samyeli, Sekbanlar, Suna, İETT Blokları Yolu Sk. ve civarı.



BEYLİKDÜZÜ

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Kavaklı Mah., Umut Sk. ve civarı.

BÜYÜKÇEKMECE

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Bahçelievler Mah., Akdamar, Alev 1, Arzu 1, Arif, Asos, Aydınlar, Ağaçkakan, Bayram 1, Başak Çıkmazı, Benli, Burcu 1, Bülbül 4, Billur 2, D-100 Karayolu, Dekor, Derya 2, Doğan 2, Duygu, Dilber 1, Dilek 1, Emniyet, Ferman, Florya, Filiz 1, Gönül, Gönüllü, Güven 1, Kanarya 1, Köprü 1, Lalapaşa, Leyla, Lider Sk. ve civarı.



ESENLER

Tarih: 10.08.2026

Saat: 08.00 – 15.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Yavuz Selim Mah., Medrese, Merdiven Sk. ve civarı.



ESENYURT

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Talatpaşa Mah., 1033. Sk. ve civarı.



EYÜPSULTAN

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 18.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Güzeltеpe Mah., 1. Sevhan Çıkmazı, Barbaros, Darvadi, Keban, Mareşal Fevzi Çakmak, Sevhan, Turna, Urfa, Yunus Emre, Üçgül, İtimat Sk. / Yeşilpınar Mah., Rüzgarlı Sk. ve civarı.



FATİH

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Ali Kuşçu Mah., Aksarıkı, Darüşşafaka, Eski Şifahane, Fatih Türbesi, Haliç, Keserciler, Manisalı Fırın, Mıhçılar, Misvak, Testereciler, Tetimmeler, Yeşil Sarık Sk. / Zeyrek Mah., Ders Vekili, Hattat Nafiz, Hattat İzzet, Kadı Çeşmesi, Tetimmeler, Yesarizade, İhtiyatlı Sk. ve civarı.



GAZİOSMANPAŞA

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Kazım Karabekir Mah., 813., 814., 815., 816., 817., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 826., 827., 830., Hekimşuyu Sk. ve civarı.



GÜNGÖREN

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Güven Mah., Posta Sk. / Merkez Mah., Aydede, Gazi Osman Paşa, Pertev Paşa, Polat, Sipahi Sk. / Sanayi Mah., Atafret, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Esnaf, Malazgirt, Neseli, Piyale, Yeşilyurt, Yunus Emre, Çamlar, İstiklal Sk. ve civarı.



KAĞITHANE

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Hamidiye Mah., Anadolu, Arife, Başak, Bilek, Eser, Gonca, Gül, Hasdal, Hilal, Ilıca, Kafkas, Kahveci, Osman Gazi, Rumeli, Safa, Sancak, Sare, Sevgi, Söyler, Tepeüstü, Yunus, Çağrı Sk. ve civarı.



KÜÇÜKÇEKMECE

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 18.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Gültepe Mah., Reyhan Sk. ve civarı.



SARIYER

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 18.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Zekeriyaköy Mah., Gök, Koç Üniversitesi, Turyap Sarıyer Evleri (Gök Sk.), Yeşiltaş Sk. ve civarı.

SULTANGAZİ

Tarih: 10.08.2026

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: 75. Yıl Mah., 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., Cumhuriyet Sk. / Yunus Emre Mah., 1331., 1331/2., 1332. Sk. ve civarı.



ŞİŞLİ

Tarih: 10.08.2026

Saat: 10.00 – 17.00

Çalışma: Bakım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Meşrutiyet Mah., Suna Kıraç Sk. ve civarı.



ZEYTİNBURNU

Tarih: 10.08.2026

Saat: 08.00 – 15.00

Çalışma: Yatırım Programı Çalışması

Mahalle/Sokaklar: Beştelsiz Mah., 106. Sk. / Gökalp Mah., 247., 249., 31/6., 31/7., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/2., 39/3., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49/2., Hasan Sevim, Zübeyde Hanım, Şehit Komiser Günaydın Sk. ve civarı.

Kaynak: Haber Merkezi