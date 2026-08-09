İstanbullular Dikkat! 22 İlçede 9 Saatlik Elektrik Kesintisi
İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın bakım, yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede yapılacak kesintiler 9 saate kadar sürebilecek.
İstanbul'da haftanın ilk gününde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle 22 ilçeyi kapsayan ve 9 saate kadar sürecek olan kesinti programını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra isale hattı bağlantıları da kesinti programında yer alıyor.
ARNAVUTKÖY
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Mareşal Fevzi Çakmak Mah., Cahit, Fatih, Halis, Misra, Nasrettin Hoca, Sevdenur, Yaser Arafat, Ziver, Üzeyir Sk., Nenehatun Mah., Fatih Sk. ve civarı.
AVCILAR
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.05
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Merkez Mah., Cengiz, Fırın, Menekşe, Namık Kemal, Spor, Çiğdem, Şehit Cem Yurtbekler Sk. ve civarı.
BAĞCILAR
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Göztepe Mah., 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., Karanfil, Orhan Gazi, İnönü, Şehit Mehmet Erol Sk. / Mahmutbey Mah., İnönü Sk. ve civarı.
BAHÇELİEVLER
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Soğanlı Mah., Altıparmak, Baharlı, Buhara, Gülayla, Halide Edip Adıvar, Hızır, Hızır, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa, Necatibey, Serap 1, Seray, Setüstü, Sevinç, Yılmaz, Ümit Yaşar Oğuzcan Sk. ve civarı.
BAKIRKÖY
Tarih: 10.08.2026
Saat: 08.00 – 15.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Yenimahalle Mah., 10 Temmuz Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Şenlikköy Mah., Otlukbeli Sk. ve civarı.
BAŞAKŞEHİR
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 12.30
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Bahçeşehir 2. Kısım Mah., Esenkent Bahçeşehir Yolu, Kelebek, Nezih Babur, Süzer, Şehit Polis Gaffar Okkan Sk. ve civarı.
BAYRAMPAŞA
Tarih: 10.08.2026
Saat: 08.00 – 12.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Altıntepsi Mah., Eflatun, Filiz, Malazgirt, Çeşme Sk. / Ortamahalle Mah., Alev, Bağlar, Kırgız Sk. / Terazidere Mah., Ayvalı Dere 1., Filiz, Orta Sk. / Vatan Mah., Bağlar Sk. ve civarı.
BEŞİKTAŞ
Tarih: 10.08.2026
Saat: 10.00 – 17.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Etiler Mah., Arnavutköy Yolu, Bade Sk. / Kültür Mah., Arnavutköy Yolu, Aşağı Çıkardı Çıkmazı, Hoca Ahmet Yesevi, Körkadı, Onaran, Samyeli, Sekbanlar, Suna, İETT Blokları Yolu Sk. ve civarı.
BEYLİKDÜZÜ
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Kavaklı Mah., Umut Sk. ve civarı.
BÜYÜKÇEKMECE
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Bahçelievler Mah., Akdamar, Alev 1, Arzu 1, Arif, Asos, Aydınlar, Ağaçkakan, Bayram 1, Başak Çıkmazı, Benli, Burcu 1, Bülbül 4, Billur 2, D-100 Karayolu, Dekor, Derya 2, Doğan 2, Duygu, Dilber 1, Dilek 1, Emniyet, Ferman, Florya, Filiz 1, Gönül, Gönüllü, Güven 1, Kanarya 1, Köprü 1, Lalapaşa, Leyla, Lider Sk. ve civarı.
ESENLER
Tarih: 10.08.2026
Saat: 08.00 – 15.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Yavuz Selim Mah., Medrese, Merdiven Sk. ve civarı.
ESENYURT
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Talatpaşa Mah., 1033. Sk. ve civarı.
EYÜPSULTAN
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 18.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Güzeltеpe Mah., 1. Sevhan Çıkmazı, Barbaros, Darvadi, Keban, Mareşal Fevzi Çakmak, Sevhan, Turna, Urfa, Yunus Emre, Üçgül, İtimat Sk. / Yeşilpınar Mah., Rüzgarlı Sk. ve civarı.
FATİH
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Ali Kuşçu Mah., Aksarıkı, Darüşşafaka, Eski Şifahane, Fatih Türbesi, Haliç, Keserciler, Manisalı Fırın, Mıhçılar, Misvak, Testereciler, Tetimmeler, Yeşil Sarık Sk. / Zeyrek Mah., Ders Vekili, Hattat Nafiz, Hattat İzzet, Kadı Çeşmesi, Tetimmeler, Yesarizade, İhtiyatlı Sk. ve civarı.
GAZİOSMANPAŞA
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Kazım Karabekir Mah., 813., 814., 815., 816., 817., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 826., 827., 830., Hekimşuyu Sk. ve civarı.
GÜNGÖREN
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Güven Mah., Posta Sk. / Merkez Mah., Aydede, Gazi Osman Paşa, Pertev Paşa, Polat, Sipahi Sk. / Sanayi Mah., Atafret, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Esnaf, Malazgirt, Neseli, Piyale, Yeşilyurt, Yunus Emre, Çamlar, İstiklal Sk. ve civarı.
KAĞITHANE
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Hamidiye Mah., Anadolu, Arife, Başak, Bilek, Eser, Gonca, Gül, Hasdal, Hilal, Ilıca, Kafkas, Kahveci, Osman Gazi, Rumeli, Safa, Sancak, Sare, Sevgi, Söyler, Tepeüstü, Yunus, Çağrı Sk. ve civarı.
KÜÇÜKÇEKMECE
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 18.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Gültepe Mah., Reyhan Sk. ve civarı.
SARIYER
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 18.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Zekeriyaköy Mah., Gök, Koç Üniversitesi, Turyap Sarıyer Evleri (Gök Sk.), Yeşiltaş Sk. ve civarı.
SULTANGAZİ
Tarih: 10.08.2026
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: 75. Yıl Mah., 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., Cumhuriyet Sk. / Yunus Emre Mah., 1331., 1331/2., 1332. Sk. ve civarı.
ŞİŞLİ
Tarih: 10.08.2026
Saat: 10.00 – 17.00
Çalışma: Bakım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Meşrutiyet Mah., Suna Kıraç Sk. ve civarı.
ZEYTİNBURNU
Tarih: 10.08.2026
Saat: 08.00 – 15.00
Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
Mahalle/Sokaklar: Beştelsiz Mah., 106. Sk. / Gökalp Mah., 247., 249., 31/6., 31/7., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/2., 39/3., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49/2., Hasan Sevim, Zübeyde Hanım, Şehit Komiser Günaydın Sk. ve civarı.
Kaynak: Haber Merkezi