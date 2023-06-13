Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi.

Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı

Eski Ekonomi Bakanı Nihat  Zeybekci ile doktor İbrahim Ünlü'nün kazanın ardından kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, dün Gölcük mevkisinde devrilmiş, kazada yaralanan Zeybekci ile Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
trafik
Magazin dünyası da sarsıldı: Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan sürprizi... Magazin dünyası da sarsıldı: Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan sürprizi...
Diyarbakır'daki park alanı imar planı değiştirilerek emniyete verilmiş! Diyarbakır'daki park alanı imar planı değiştirilerek emniyete verilmiş!
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın bir anda markette bale yapmaya başladı! Yaşlı kadın bir anda markette bale yapmaya başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı! Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!
EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak! EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak!
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı! Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı!
Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı Keloğlan 75 oldu: Son halini görenler inanamadı
BioNTech aşı kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı BioNTech aşı kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı