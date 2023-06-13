Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteorolojiden Erzincan için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevresinin sabah saatlerinden; Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yağış anında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Erzincan’da gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık 28 derece.

Kaynak: İHA

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