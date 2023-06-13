Suruç’taki sembol fotoğrafın kahramanı Çağla Seven gözaltında

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki patlamada ağır yaralanan ve yanında yatan Gökçe Çetin’le el ele tutuşmuş fotoğrafı sembol olan Dr. Çağla Seven'in gözaltına alındığı bildirildi.

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Suruç’taki sembol fotoğrafın kahramanı Çağla Seven gözaltında

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki patlamada ağır yaralanan ve yanında yatan Gökçe Çetin’le el ele tutuşmuş fotoğrafı sembol olan Dr. Çağla Seven, sabaha karşı gözaltına alındı.

Suruç Aileleri adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Seven’in gözaltında saatlerce ters kelepçe işkencesine maruz bırakıldığı ifade edildi.

20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa Suruç Amara Kültür Merkezi'nde, Kobani'ye oyuncak, çocuk bezi gibi malzeme götürmek üzere toplananlar, terör örgütü IŞİD bağlantılı canlı bomba Abdurrahman Alagöz'ün hedefi olmuştu.

Katliamda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Önce öldüğü sanılan Dr. Çağla Seven, yaralı kurtulan 103 kişiden biriydi.

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IŞİD
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