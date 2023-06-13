Suruç’taki sembol fotoğrafın kahramanı Çağla Seven gözaltında
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki patlamada ağır yaralanan ve yanında yatan Gökçe Çetin’le el ele tutuşmuş fotoğrafı sembol olan Dr. Çağla Seven'in gözaltına alındığı bildirildi.
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki patlamada ağır yaralanan ve yanında yatan Gökçe Çetin’le el ele tutuşmuş fotoğrafı sembol olan Dr. Çağla Seven, sabaha karşı gözaltına alındı.
Suruç Aileleri adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Seven’in gözaltında saatlerce ters kelepçe işkencesine maruz bırakıldığı ifade edildi.
Suruç Yaralımız Çağla Seven sabaha karşı gözaltına alındı.— Suruç Aileleri (@SurucAileleri) June 13, 2023
Gözaltında saatlerce ters kelepçe işkencesine maruz bırakıldı.
Suruç Yaralımız Çağla Seven derhal serbest bırakılsın. pic.twitter.com/H3dY0LAIZH
20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa Suruç Amara Kültür Merkezi'nde, Kobani'ye oyuncak, çocuk bezi gibi malzeme götürmek üzere toplananlar, terör örgütü IŞİD bağlantılı canlı bomba Abdurrahman Alagöz'ün hedefi olmuştu.
Katliamda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Önce öldüğü sanılan Dr. Çağla Seven, yaralı kurtulan 103 kişiden biriydi.