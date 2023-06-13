Diyarbakır'daki park alanı imar planı değiştirilerek emniyete verilmiş!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti’nde bulunan mevcut planda “Park Alanı” ve “Plansız Alan” olan 25 ada 38 ve 42 No’lu parseller, 3 Mart’ta “Resmi Kurum Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 (k) maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 9’uncu Maddesi uyarınca “Park Alanı” ve “Plansız Alan” durumunda olan parseller, emniyet yapımı için imar planı değiştirildi. Şehir Plancıları Odası Amed Şubesi (ŞPO), imar değişikliğinde yürütmenin durdurulması ve imar planının iptali için 13 Mart’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvuruda bulundu.

EŞDEĞER FONKSİYONLAR ÖNERİLMEDİ



ŞPO, 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı’nı değişikliğinde yürütmesinin durdurulması ve takiben planın iptaline karar verilmesi için verdiği dilekçede, yapılan değişiklikle kaldırılan park alanının yerine eşdeğer fonksiyonlar önerilmediği tespitine yer verdi. İlgili plan değişikliğinin plan açıklama raporunda detaylı açıklamanın yapılmadığına dikkat çekilen dilekçede, yapılan plan değişiklerinin nüfus projeksiyonlarının gösterilmediği, kaldırılan park alanın çevresel etkilerinin açıklanmadığı, teknik altyapı kullanımlarına ilişkin detayların verilmediği tespitlerini sıralandı.

YÖNETMELİK HİÇE SAYILDI

Dilekçede, onaylanan planın “Resmi Kurum Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” olarak yapılan imar planı değişikliğinin mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin ilgili maddelerine aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, “Mekânsal planlar yönetmeliğinde belirtilen standartların altına düşürecek alan kullanım kararlarının olduğu, planlamaların şehircilik ve planlama esaslarına uygun olmadığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu tespit edildiğinden ilgili plan ile ilgili yürütmenin durdurulması ve planın iptalini talep etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

ŞPO, dilekçeye yanıt verilmemesi halinde planın iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açacak.