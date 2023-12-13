Trafik felç oldu: 15 Temmuz Köprüsü'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan zincirleme kaza, trafiği altüst etti.

Trafik felç oldu: 15 Temmuz Köprüsü'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, köprünün Avrupa-Anadolu istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşerken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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