İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 kişi gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, çevrim içi bahis sitelerinde bahis oynamak için para yatırma ve çekme işlemlerinin kontrolüne yönelik banka hesaplarının oluşturulduğunu belirleyen polis ekipleri, para trafiğinin takibi için ise ofis evlerinin kiralandığını, buralarda vardiyalı ve maaş karşılığında çalışan şüpheliler bulundurulduğunu tespit etti.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin 3'üncü kişilerden temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıklarını belirleyen ekipler, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten sağlanan paraların nakline aracılık edildiğini ortaya çıkardı. Polis ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra Zeytinburnu'nda belirlenen 8 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 96 cep telefonu, 96 SIM kart, 27 dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: ANKA