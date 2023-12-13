Barış Akademisyenlerinden Murat Sevinç göreve iade edildi

Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için görevinden ihraç edilen Murat Sevinç göreve iade edildi.

Barış Akademisyenlerinden Murat Sevinç göreve iade edildi

Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa kürsüsünden ihraç edilen Murat Sevinç görevine iade edildi.

Eğitim Sen Ankara 5’nolu Şube’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda karar şu ifadelerle duyuruldu:

“Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa kürsüsünden ihraç edilen Murat Sevinç hocamız 22. idare mahkemesi tarafından görevine iade edildi. Tüm hocalarımız görevine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

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