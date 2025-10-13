Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dikkat Çeken Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli açılış törenlerine katılmak üzere dün gittiği Trabzon’da Trabzonspor yönetimiyle bir araya gelmişti. Ziyaret sırasında kulüp yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, isminin yazılı olduğu geleneksel Sürmene kılıcı hediye etti.

Son Güncelleme:
Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dikkat Çeken Hediye
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş, "Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni" kapsamında dün Trabzon’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Buluşmada Türk futbolunun mevcut durumu ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda kulüp yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adının işlendiği özel yapım bir Sürmene kılıcı hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Gazze' Mesajı: ‘Ateşkes İle Her Şey Bitmiş Değil’Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Gazze' Mesajı: ‘Ateşkes İle Her Şey Bitmiş Değil’Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den Ayrıldı, Trabzon’a GidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den Ayrıldı, Trabzon’a GidiyorGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Trabzonspor
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti Fırtına Kopacak! Arkasından Küfür Etti
Duyanlar Kulaklarına İnanamadı: Islak Mendil Yüzünden Ehliyetini Kaptırdı! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı: Islak Mendil Yüzünden Ehliyetini Kaptırdı!
44 Yıllık Devir Resmen Kapanıyor! MTV Ekranlara Veda Ediyor 44 Yıllık Devir Resmen Kapanıyor
Adıyaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı Adıyaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Manisa’da 86,5 Ton Lastik Geri Dönüşüme Kazandırıldı Manisa’da 86,5 Ton Lastik Geri Dönüşüme Kazandırıldı
Milli Takımda Deprem Üstüne Deprem! Montella Kararını Açıkladı: Artık Olmayacak Milli Takımda Skandal! Kararını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak