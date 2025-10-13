Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dikkat Çeken Hediye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş, "Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni" kapsamında dün Trabzon’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Buluşmada Türk futbolunun mevcut durumu ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda kulüp yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adının işlendiği özel yapım bir Sürmene kılıcı hediye edildi.

Kaynak: İHA