Tosya’da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. İstanbul istikametine seyreden C.T. (45) yönetimindeki 34 FG 0321 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra yan yattı. Kazada araçta bulunan A.K. (80) ve D.K. (45) yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA