Bingöl'de Aranan İki Kişi Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Bingöl'de Aranan İki Kişi Yakalandı
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda ‘Yasa Dışı Bahis’ ile ‘Kadına Karşı Şiddet’ suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Bingöl Cezaevi
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