Bingöl'de Aranan İki Kişi Yakalandı
Bingöl'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Yapılan çalışmalarda ‘Yasa Dışı Bahis’ ile ‘Kadına Karşı Şiddet’ suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA