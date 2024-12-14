Torunun Kavgasında Dede Vurulmuştu! Kavgada Dört Tutuklama

Aksaray'da çıkan kavgayı ayırmaya çalışan dedenin silahla vurularak ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Torunun Kavgasında Dede Vurulmuştu! Kavgada Dört Tutuklama

Aksaray Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta aynı kızı sevdiklerini iddia eden K.U. (18) ve N.B. (17) telefon görüşmesinde sözlü olarak tartıştı. İki genç de birbirinden kızın peşini bırakması talebinde bulundu. Telefondaki tartışma tehdit ve hakarete dönüşünce K.U. yanına 5 arkadaşını alarak 2 ayrı araçla N.B.'nin evinin önüne gitti. Burada N.B. ile tartışmasını sürdüren gençler birbirine girerek kavga etmeye başlayınca, o sırada araçla eve gelen N.B.'nin dedesi M.D. (56) kavga eden gençleri görünce ayırmak için müdahale etti.

TUTUKLANDILAR

Kavgada hızını alamayan K.U. ise yanında getirdiği tüfeği araçtan alarak önce dede M.D.'nin geldiği 68 ACT 044 plakalı araca, sonra da olaya müdahale eden dedeye ateş açtı. Dede vurularak ağır yaralanırken, araçta zarar oluştu. Olayın ardından K.U. ve yanında getirdiği Y.E. (19), A.I. (19), K.P. (20), B.T. (19) ve Y.K. (19) isimli 5 arkadaşı polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.U., Y.K., B.T. ve Y.E. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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