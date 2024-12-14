Bayrampaşa'da 4 Katlı Binada Yangın

Bayrampaşa’da 4 katlı bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin bir daireyi sardığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Bayrampaşa'da 4 Katlı Binada Yangın

Yangın, saat 16:30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Hamidiye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 3’ncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Bayrampaşa'da 4 Katlı Binada Yangın - Resim : 1

ALEVLER DAİREYİ SARDI

Kısa sürede tüm daireyi saran yangından yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa'da 4 Katlı Binada Yangın - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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