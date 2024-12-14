İstanbul’da 5 Katlı Binada Yangın Paniği

Şişli'de 5 katlı binanın en üst katında bulunan elektrik panosundan kaynaklı çıkan yangın çatıya sıçradı. Apartmanda büyük paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Reha Yurdakul Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, 5 katlı binanın en üst katında elektrik panosunda başlayan yangın çatıya sıçradı.

İstanbul’da 5 Katlı Binada Yangın Paniği - Resim : 1

APARTMANDA PANİK YAŞANDI

Yoğun duman sebebiyle panik yaşayan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. Yangın anında bina sakinleri evcil hayvanlarını almak için çabalarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önemli aldı.

İstanbul’da 5 Katlı Binada Yangın Paniği - Resim : 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinden sonra itfaiye ekipleri soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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