Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Şam' Açıklaması

Suriye'de Esad'ın devrilmesiyle Türkiye 12 yıl aradan sonra Şam'da büyükelçiliğini açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğimizin, aziz bayrağımızın göndere çekilmesiyle yeniden hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Şam' Açıklaması

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra tekrar açıldı. Maslahatgüzar Burhan Köroğlu görevine başlarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Şam' Açıklaması - Resim : 1

Yılmaz, açıklamasında, “12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğimizin, aziz bayrağımızın göndere çekilmesiyle yeniden hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Sonra AçıldıTürkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Sonra AçıldıGüncel

Kaynak: İHA

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