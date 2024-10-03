TOGG’un Son Modeli Vatandaşı Hüngür Hüngür Ağlattı

TOGG’un son modeli Adana’daki TEKNOFEST 2024 kapsamında görücüye çıkarken, bir vatandaş aracı görünce hüngür hüngür ağladı.

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Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG, özellikle T10X modeliyle dikkat çekmişti. C segmentindeki ilk akıllı otomobil T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı araç T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

TOGG’un Son Modeli Vatandaşı Hüngür Hüngür Ağlattı - Resim : 1

T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunacak olan T10F, TEKNOFEST Adana'da ilk kez görücüye çıktı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

TOGG’un Son Modeli Vatandaşı Hüngür Hüngür Ağlattı - Resim : 2

TOGG'U GÖRÜNCE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

TOGG kullanıcısı Zeynel Abidin Topal, yeni modeli anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Eskiden araba alabilmek için sıra beklediklerini belirten Zeynel Abidin Topal, “Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkes de çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim. Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Biz araba alabilmek için sıralara girip beklerdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum. Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.

TOGG’un Son Modeli Vatandaşı Hüngür Hüngür Ağlattı - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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