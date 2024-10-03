Rize'de Dereyi Kirleten Firmaya 464 Bin TL Ceza

Rize'de merkeze bağlı Düzköy Köyü ile Pehlivantaşı arasındaki dere yatağında bir olay meydana geldi. Deredeki suyun renginin değiştiğini fark eden yöre sakinleri durumu önce jandarmaya sonrasında Alo 181 Çevre ve Şehircilik İhbar Hattı'na bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer derede inceleme başlattı.

Başlatılan incelemeler neticesinde sunta fabrikası tarafından kullanıldığı tespit edilen kalsiyum karbonat içeren maddenin döküldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından fabrika hakkında yasal işlem başlatılarak 464 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada ise görgü tanığının ifadesine başvurulduğunun altı çizilerek “Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının ihbarı ve Bakanlığımız Alo 181 hattına gelen şikâyet üzerine İlimiz Merkez İlçesi, Düzköy Köyü yakınında yer alan köprü altında belirtilen adrese gidilerek Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde yapılan inceleme ve denetimde Dere içinde paketli halde 20-30 paket 25 kg'lık maddenin döküldüğü, dökülen malzemenin dere kenarında beyaz bir örtü oluşturduğu, denetim esnasında tespit edilemeyen bir miktar da ayrıca dereye ve çevreye döküldüğü, dökülen malzemenin kireç nitelikli olduğunun görüldüğü, malzemeye ve sahaya ait fotoğrafların çekildiği, S.D.'nin beyanına göre dereye dökülen malzemenin kendisi tarafından döküldüğü, bölgeye yakın bir sunta fabrikası sahasında bulunan bu malzemenin araçla taşınıp dereye dökülerek bertaraf edildiği hususları tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA