Bu İddia Çok Konuşulacak! TOGG Dünya Devi Şirkete mi Satılıyor?

CHP Bursa milletvekili Hasan Öztürk, TBMM’de yaptığı konuşmada, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye pazarına girme girişimlerinin ardından dikkat çeken bir soruyu gündemine getirdi. Öztürk, konuşmasında, “Çinli otomotiv devinin yatırımına destek olunabilir ancak ürettikleri aracı Türkiye’de satmaya destek olmak, TOGG’u da BYD ye satmak demektir” ifadelerini kullandı.

5 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de teşvik belgesi kapsamında yatırımların vergiden muaf olacağı duyurulmuştu. Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, “TOGG’u kurarken, anlatırken, siyasete malzeme edilip, sokak sokak gezdirirken amacınız aslında hayal satıp, ülkenin tüm alanlarda geriye götürdüğünüz kötü yönetiminin önüne perde olarak TOGG’u koymanızdı” diye konuştu.

'TOGG'U BYD'YE Mİ SATACAKSINIZ?'

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in aktardığı habere göre, Öztürk BYD’nin Türkiye pazarına girme ihtimali ile ilgili, “BYD gibi bir dünya devinin Türkiye’ye gelmesinden bahsediyoruz. Dünyada 60 milyona yakın araç üretilirken bugün biz 20 bin civarında araç üretebiliyoruz. Otomobil devlerinin Türkiye’ye yatırımı önemli ancak onların ürettiği aracın Türkiye’de satımını desteklemek, bu kuluçka dönemindeki TOGG’u BYD’ye satmak demektir. Tüm bu gelişmelerden benim anladığım, bizim anladığımız, TOGG’u BYD’ye mi satacaksınız?” diye konuştu.