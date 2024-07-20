Faciadan Kıl Payı Kurtuluş... Açık Unutulan Bagaj Kapağı TIR'a Çarptı

Ankara’da bir yolcu otobüsünün açık unutulan bagaj kapağı, seyir halindeki TIR'ın aynasına çarptı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ankara - Polatlı Karayolu güzergahında meydana gelen olayda, şehirlerarası yolcu otobüsü, bagaj kapağı açık halde kilometrelerce ilerledi.

Açıkta duran bagaj kapağının bir TIR'ın sağ aynasına çarpması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik güvenliğini düşünmeyen otobüs yetkililerine çevredekiler tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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