Plajda Tacizciye Meydan Dayağı! Linçten Polis Kurtardı

Bartın'ın Amasra ilçesinde plajda taciz olayı yaşandı. Olay sonrası linç edilmek istenen zanlıyı kalabalığın elinden polis güçlükle aldı.

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Plajda Tacizciye Meydan Dayağı! Linçten Polis Kurtardı

Bartın’ın Amasra ilçesindeki plajda bir kadını taciz ettiği iddia edilen 50 yaşındaki H.K., çevredekiler tarafından darbedildi. Cep telefonuyla kaydedilen olay sırasında, H.K. polis tarafından gözaltına alındı ve yapılan kontrollerde 2,2 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda gerçekleşti. Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. Kadının tepkisi üzerine çevredekiler H.K.'yi darbetti. Linç edilmek istenen H.K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hafif yaralanan H.K., Amasra Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.K. suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.K.'ya yönelik linç girişimi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Plajda Tacizciye Meydan Dayağı! Linçten Polis Kurtardı - Resim : 1

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