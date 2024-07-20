Seferler İptal Olmuştu: THY'den Açıklama Geldi

THY, dün küresel çapta yaşanan yazılım kaynaklı sorunun giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

Seferler İptal Olmuştu: THY'den Açıklama Geldi

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Söz konusu sorundan kaynaklı küresel çapta bankalar, havalimanları, hastaneler, kargo şirketleri ve devlet dairelerinde hizmetler kesintiye uğradı. Yazılım sorunu nedeniyle dün THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamazken, THY planlanan 84 seferini de iptal etmişti.

THY'den konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. THY’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Microsoft'taki Kesinti Kabusa Döndü: Binlerce Kişi Sınır Geçişlerinde Kaldı!Microsoft'taki Kesinti Kabusa Döndü: Binlerce Kişi Sınır Geçişlerinde Kaldı!Dünya

Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız
Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu... Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu...
Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit'in Kabrine Ziyaret: Adaya Gerçekten Barış Geldi '50 Yıllık Süreçte Adaya Gerçekten Barış Geldi'
Bu Görüntüler KKTC'den! Erdoğan İle Özel'den 'Normalleşme' Sohbeti Erdoğan İle Özel'den 'Normalleşme' Sohbeti
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Emekliler İçin Korkutan Senaryo! 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda 'Kök Maaş' Tehlikesi Yine Kapıda
Dikkatsizliği Canından Etti! İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları
Otomotivde Tescil Krizi! Araçlar Teslim Edilemiyor Otomotivde Tescil Krizi!