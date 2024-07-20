Seferler İptal Olmuştu: THY'den Açıklama Geldi

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Söz konusu sorundan kaynaklı küresel çapta bankalar, havalimanları, hastaneler, kargo şirketleri ve devlet dairelerinde hizmetler kesintiye uğradı. Yazılım sorunu nedeniyle dün THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamazken, THY planlanan 84 seferini de iptal etmişti.

THY'den konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. THY’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.