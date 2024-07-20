Microsoft'taki Kesinti Kabusa Döndü: Binlerce Kişi Sınır Geçişlerinde Kaldı!
Microsoft’un sisteminde oluşan kesinti tüm dünyada neredeyse her sektörü durdururken, Meksika'daki Ciudad Juarez ile ABD'deki El Paso, Santa Teresa ve Tornillo arasındaki sınır kapılarında da uzun araç kuyrukları oluştu.
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde dün oluşan arızada havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin işleyişi durdu.
Türk Hava Yolları da yaşanan arızadan etkilenen şirketler arasında yer aldı. THY, yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 84 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Microsoft, kesintinin Crowdstrike Falcon sensör yazılımına yapılan bir güncellemeden kaynaklandığını, sorunun düzeltildiğini ama etkilerinin bazı Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerinde süreceğini açıkladı.
Yaşanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle dünya genelinde bir çok sektörde aksamalar meydana gelirken, sınır geçişlerinde de uzun kuyruklar oluştu.
Bekleme sürelerinin 3 saati aştığı belirtilen Meksika'daki Ciudad Juarez ile ABD'deki El Paso, Santa Teresa ve Tornillo arasındaki sınır kapılarında uzun araç kuyrukları dikkat çekti.