TIR Dorsesinden 463 Paket Kaçak İlaç Çıktı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük sahasında, jandarma ekipleri Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte denetim düzenledi.

Yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorse bölümünde gizlenmiş halde 463 paket steroid ve diş dolgusunda kullanılan ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA