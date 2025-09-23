TIR Dorsesinden 463 Paket Kaçak İlaç Çıktı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki TIR dorsesine gizlenmiş 463 paket steroid ve diş dolgusu ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs da gözaltına alındı.

TIR Dorsesinden 463 Paket Kaçak İlaç Çıktı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük sahasında, jandarma ekipleri Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte denetim düzenledi.

Yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorse bölümünde gizlenmiş halde 463 paket steroid ve diş dolgusunda kullanılan ilaç ele geçirildi.

TIR Dorsesinden 463 Paket Kaçak İlaç Çıktı! - Resim : 1

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

1 Milyon TL’lik Vurgun! Afyonkarahisar’da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu1 Milyon TL’lik Vurgun! Afyonkarahisar’da İnsan Kaçakçılığı OperasyonuGüncel
Antalya Döşemealtı’nda Uyuşturucu OperasyonuAntalya Döşemealtı’nda Uyuşturucu OperasyonuYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
İlaç Ağrı
1 Milyon TL’lik Vurgun! Afyonkarahisar’da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu 1 Milyon TL’lik Vurgun! Afyonkarahisar’da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu
Mahkemeden Ret Kararı! CHP Kurultayı Davasında Yeni Adres Ankara CHP Kurultayı Davasında Yeni Adres Ankara
Galatasaray’da Büyük Hayal Kırıklığı! Konyaspor Maçı Öncesi Okan Buruk’a Surat Yaptı Yıldız İsim Okan Buruk’a Surat Yaptı
Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu