TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan, TBMM'ye 'Can Atalay' Çağrısı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili şubat ayında verdiği “yok hükmündedir” kararının gerekçesini altı ay sonra açıkladı.

Resmi Gazete’nin 1 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlanan kararda “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu” belirtildi.

Kararın ardından ise gözler geçtiğimiz hafta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclis’ine çevrildi.

'SORUMLULUK TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'UN OMUZLARINDADIR'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Atalay kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TİP Genel Başkanı Baş ilk olarak Can Atalay ile Silivri'de görüştüğünü daha sonra da TBMM'de siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Can Atalay hakkında AYM kararına atıfta bulunan Baş, "Can Atalay milletvekilidir. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yoktur. TBMM’de gerçekleştirilen işlem hukuken yok hükmündedir" diyerek, TBMM Başkanlığı'na Atalay için çağrıda bulundu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Atalay'ın özlük hakları iade edilmeli, tahliye olup yemin etmesi ve görevine başlaması sağlanmalıdır. Bu adımların atılmasının sorumluluğu TBMM Başkanı olarak Numan Kurtulmuş’un omuzlarındadır.

Aksi takdirde ortak çağrımıza destek olan tüm siyasi partilerle birlikte ortak bir tutumla TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmak için gerekli adımları atacağız."