Anayasa Mahkemesi'nin İnternet Sitesi Erişime Açıldı

Anayasa Mahkemesi, internet sitesindeki sorunların giderildiğini ve siteye erişimin açıldığını duyurdu.

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Anayasa Mahkemesi'nin İnternet Sitesi Erişime Açıldı

Anayasa Mahkemesi, internet sitesindeki sorunların giderildiğini ve siteye erişimin açıldığını duyurdu.

Bugün Instagram'a getirilen erişim engelinden sonra vatandaşlar, Anayasa Mahkemesi'nin de internet sitesine ulaşamamıştı.

AYM tarafından yapılan açıklamada, internet sayfasındaki sorunlar nedeniyle erişim sağlanamadığı belirtilmişti.

AYM az önce yaptığı duyuruyla internet sayfasında yaşanan sorunların giderildiğini ve sayfanın erişime açıldığını açıkladı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM)
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