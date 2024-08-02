Özgür Özel'den Erişim Engeli Getirilen Instagram'da Yeni Paylaşım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram'da yeni bir paylaşımda bulundu. Sansüre tepki gösteren Özel, "Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz, bir daha kimse Instagram'ı, Twitter'ı, sosyal medyayı engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. Karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de erişim engeli getirilen uygulamadan paylaşım yaparak tepkisini gösterdi.
Özel yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz, bir daha kimse Instagram'ı, Twitter'ı, sosyal medyayı engelleyemeyecek" ifadelerine yer verdi.