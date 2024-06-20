Timur Cihantimur, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak

Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un bugün ikinci duruşması görülecek.

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Timur Cihantimur, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak

Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, bugün Boston'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmış, çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayın sorumlusu Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

Annesi Tok ile birlikte 15 Haziran'da ABD'de tutuklanan Cihantimur, 18 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştı ve mahkeme, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Cihantimur'un bugünkü duruşması Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Tok ise 27 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA

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Timur Cihantimur Eylem Tok
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