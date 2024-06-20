Çarpıcı iddia: Bahşişe vergi geliyor! Özgür Demirtaş'tan ilk değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bahşişlerden yüzde 10 vergi alınmasına yönelik bir çalışma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Bu gelişme üzerine Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan bir değerlendirme geldi.

"TASARRUFUN DAR GELİRLİDEN DEĞİL HÜKÜMETTEN BAŞLAMASI GEREKİR"

Pek çok fırsatta Türkiye’nin tasarruf yapması gerekliliğine dikkat çeken Prof. Demirtaş, tasarrufun dar gelirliden değil hükümetten başlaması gerektiğini ifade etmişti.

Özgür Demirtaş bahşişlerden yüzde 10 vergi alınmasına yönelik çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde de aynı pozisyonunu korudu ve şu açıklamayı yaptı:

"Bunu doğru bulmuyorum. Bahşiş alan insanlar dar gelir grubu. Ekonomi Bakanlığı’nın ekstra vergiyi dar gelirlilerde aramayı bırakması lazım."

Prof. Dr. Özgür Demirtaş X (Twitter) mesajını şöyle bitirdi: “Farkında iseniz: Doğru uygulama gördüğüm zaman doğru, yanlış gördüğüm zaman yanlış diyorum.”

Özgür Demirtaş geçen günlerde yaptığı paylaşımlarda asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurgulamıştı.