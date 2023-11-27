TikTok'ta göğüs dekolteli yayın açan kadın gözaltına alındı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta para kazanmak için gömleğinin düğmelerini açarak göğüs dekolteli yayın yapan G.D. (35) “Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı.

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TikTok'ta göğüs dekolteli yayın açan kadın gözaltına alındı

TikTok'ta göğüs dekolteli yayın açarak binlerce lira para toplayan kadın gözaltına alındı. 35 yaşındaki kadın ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

MÜSTEHCEN YAYINLARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

35 yaşındaki G.D. isimli kadın, yanında kocası olduğunu söylediği bir erkekle de yayın açtıktan sonra tepkilerin odağı olmuştu. “Müstehcenlik” suçlamasıyla bugün gözaltına alınan kadının videolarına çok sayıda vatandaş da tepki göstermişti.

İktidara yakın yazar Sevda Türküsev de dekolteli canlı yayınlarla ilgili emniyeti ve İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırmış, "Yeter Allah aşkına! Bunlara müdahale edilemiyor mu? Bir kadın olarak, bir insan olarak bakanlarımıza yetkililerimize sesleniyorum. Yasaklayın ne olur şu mecrayı. Edep, haya, namus kalmamış ama adına özgürlük diyorlar. Yerin dibine batsın böyle özgürlük!" ifadelerini kullanmıştı.

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