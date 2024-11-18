Tiktok Fenomeni Cansum Şener Tutuklandı! O Görüntülere Erişim Engeli...

Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi’nde 16 Kasım'da bir "fenomen" çatışması yaşandı. Sosyal medya üzerinden tartışan husumetli TikTok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım, yüz yüze görüşmek üzere buluştu ve silahlı kavga yaşandı. Cansum Şener, yanında bulundurduğu tabancayla Çağlayan Yıldırım’ı bacağından vurdu. Olayın ardından Şener ve erkek arkadaşı M.A. gözaltına alınırken, hastanede tedavi edilen Yıldırım da taburcu olduktan sonra gözaltına alındı.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Cansum Şener’in Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandığını belirtti. Erkek arkadaşı M.A. ve Yıldırım hakkında ise konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM ENGELİ

Başsavcılık, olayın ardından sosyal medya platformlarında yayımlanan şiddet içerikli görüntülerle ilgili kamu düzenini korumak ve suç işlenmesini önlemek amacıyla erişim engeli kararı alındığını açıkladı. Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında olay anına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasına engel getirdi.

Kaynak: DHA