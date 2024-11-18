Pazartesi Çilesi Başladı: Marmaray'da Seferler Durdu
Marmaray'da Halkalı yönünde gerçekleşen sefer durdu. Trenden inen yolcular Üsküdar istasyonunda beklemek zorunda kaldı. Son dönemde seferlerde sık sık iptal ve gecikme olduğunu söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da teknik arıza meydana geldi. Halkalı yönüne gitmekte olan Marmaray treni, Üsküdar İstasyonu’nda beklenmedik bir şekilde durdu.
Trenden indirilen yolcular, istasyonda beklemeye başladı. Duraklarda yoğunluk oluştu.
Son dönemde Marmaray seferlerinde yaşanan iptal ve ertelemeler vatandaşın tepkisini çekerken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: