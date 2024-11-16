Sosyal Medya Fenomenleri Arasında Kavga: Biri Diğerini Silahla Yaraladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, bir kadın diğerini ruhsatsız silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı ile bir kişi kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal Medya Fenomenleri Arasında Kavga: Biri Diğerini Silahla Yaraladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde sosyal medya fenomenleri Cansum Ş. ve Çağlayan Y. arasında silahlı kavga çıktı. Cansum Ş., kavga esnasında Çağlayan Y.'yi ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Çağlayan Y., sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay yerinden araçla kaçan Cansum Ş. ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Ş.'nin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

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