Haber Alınamayan Genç Kızdan Acı Haber Geldi! Evde Ölü Bulundu, Sevgilisi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Alınan bilgi sonrası kızın yaşadığı eve gelen polis ve sağlık ekipleri, daireye girdiklerinde Tonguz'u hareketsiz olarak buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Begüm Tonguz'un cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayın ardından Begüm Tonguz ile beraber yaşadığı öğrenilen sevgilisi O.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda çelişkili ifadeler kullandığı iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA