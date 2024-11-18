Havada 3 Saat Süren Büyük Panik: Kayseri'ye Zorunlu İniş Yaptı

İstanbul-Mersin seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç saat havada kaldı. Düşme tehlikesi atlatan uçaktaki yolculardan çoğu fenalık geçirdi. Uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

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Havada 3 Saat Süren Büyük Panik: Kayseri'ye Zorunlu İniş Yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 16.00'da kalkış yapan İstanbul-Mersin uçağında yolcuların yüreği ağzına geldi. Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle inişte güçlük çekti.

Pegasus Hava Yolları'nın PC2092 numaralı seferini gerçekleştiren Airbus A321 marka yolcu uçağı, yaklaşık 3 saat boyunca havada kaldı.

Havada 3 Saat Süren Büyük Panik: Kayseri'ye Zorunlu İniş Yaptı - Resim : 1

Uçak, Kayseri Erkilet Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Gazeteci Ali Türkaslan'ın haberine göre; uçaktaki yolculara çok sayıda sağlık ekibi acil müdahalede bulundu.

Yaşadıkları travma sonrası havayolu şirketi olan Pegasus yetkililerinden destek bekleyen yolculara “Kendi imkanlarınızla gidin” denildiği iddia edildi.

Yolcular ayrıca, yaşananlar nedeniyle uçuşu yöneten İtalyan Pilot Monica De Guidi’yi suçladı.

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