Dev Havayolu Şirketi Adım Adım Batıyor: Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkardı
Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, yaşadığı ekonomik zorluklar ve işçi grevlerinin etkisiyle iş gücünde ciddi kesintilere gitmeye başladı. Şirket, geçtiğimiz hafta 400'den fazla çalışana işten çıkarılacaklarını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Seattle merkezli profesyonel havacılık işçi sendikası SPEEA’ya göre, işten çıkarmalar en çok mühendisler, teknisyenler ve planlama uzmanlarını etkiledi. Boeing, Ocak ayının ortasına kadar işten çıkarılacak personelin maaşlarını ödemeye devam edecek. Ayrıca, işten ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği, üç aya kadar sağlık sigortası ve kıdem tazminatı sağlanacak. Bu hamle, şirketin toplamda 17 bin kişiyi işten çıkarmayı içeren planının bir parçası.
CEO’DAN “MALİ GERÇEKLİK” VURGUSU
Boeing CEO’su Kelly Ortberg, Ekim ayında yaptığı açıklamada, şirketin mali duruma uyum sağlamak için iş gücünü azaltmak zorunda olduğunu ifade etmişti. Ortberg, işten çıkarmaların grevden kaynaklanmadığını, aksine fazla personel çalıştırılmasından dolayı alındığını belirtti.
GREVLER ŞİRKETİ ZOR DURUMDA BIRAKTI
Boeing’in işçi sendikası üyeleri, sekiz haftalık grevin ardından bu ay iş başı yapmaya başlamıştı. Ancak bu süreç, şirketin finansal yükünü daha da artırdı. Ayrıca, Ocak ayında Alaska Havayolları’na ait bir uçakta gövde panelinin kopmasıyla başlayan teknik sorunlar ve 737 MAX üretimindeki yavaşlama, Boeing’i mali ve düzenleyici anlamda sıkıntıya soktu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing’e aylık 38 uçak üretim sınırı getirdi ancak şirket henüz bu hedefe ulaşabilmiş değil.
ÇALIŞANLAR ARASINDA TEDİRGİNLİK ARTIYOR
İşten çıkarmaların ardından, Washington, Oregon, Kaliforniya ve Utah’taki Boeing çalışanları arasında tedirginlik hakim. SPEEA’nın yerel şube başkanlığı, işçilerin haklarını korumak için süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.
Boeing’in içinde bulunduğu bu zor dönemin, şirketin gelecekte atacağı stratejik adımları nasıl etkileyeceği merak konusu.