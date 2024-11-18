Dev Havayolu Şirketi Adım Adım Batıyor: Yüzlerce Kişiyi İşten Çıkardı

GREVLER ŞİRKETİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Boeing’in işçi sendikası üyeleri, sekiz haftalık grevin ardından bu ay iş başı yapmaya başlamıştı. Ancak bu süreç, şirketin finansal yükünü daha da artırdı. Ayrıca, Ocak ayında Alaska Havayolları’na ait bir uçakta gövde panelinin kopmasıyla başlayan teknik sorunlar ve 737 MAX üretimindeki yavaşlama, Boeing’i mali ve düzenleyici anlamda sıkıntıya soktu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing’e aylık 38 uçak üretim sınırı getirdi ancak şirket henüz bu hedefe ulaşabilmiş değil.